26.01.2018, 15:36

Центристская партия может пойти на выборы с обещанием значительно повысить пенсию

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna volikogu istung
Keskerakonna volikogu istungFoto: Ilmar Saabas

Одним из важнейших предвыборных обещаний Центристской партии на предстоящих парламентских выборах может стать чрезвычайное повышение пенсий.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал в интервью газете Lääne Elu, что пенсия повысилась бы на 100 евро в 2019 или 2020 году, передает ERR.

Для большинства пенсионеров ежемесячное прибавление по 100 евро означало бы повышение пенсии почти на 25%, тогда как в последние годы пенсия по старости росла на 5-6% в год.

Корб отметил, что обещание значительно повысить пенсию партия пока официально не утвердила.

По данным Министерства финансов, средняя пенсия по старости сейчас составляет 416 евро, в апреле она должна вырасти на 6,3% до 442 евро.

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