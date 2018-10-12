Центральное отопление в Таллинне подорожает на 10%



Об этом в пятницу, 12 октября, пишет газета Äripäev, отмечая, что повышение тарифов предприятие объяснило подорожанием древесной щепы и природным газом.

Еще в сентябре радионовости ERR сообщали, что предстоящей зимой отопление в Талллинне подорожает на 5-7%.

Однако в реальности рост цен будет более ощутимым. Новые тарифы — 55 евро и 10 центов за мегаватт-час — уже одобрены Департаментом конкуренции.