Центральное отопление в Таллинне подорожает на 10%

В новом отопительном сезоне клиенты фирмы Utillitas Tallinn будут платить за теплоснабжение в среднем на 10% больше, чем прежде.
Об этом в пятницу, 12 октября, пишет газета Äripäev, отмечая, что повышение тарифов предприятие объяснило подорожанием древесной щепы и природным газом.
Еще в сентябре радионовости ERR сообщали, что предстоящей зимой отопление в Талллинне подорожает на 5-7%.
Однако в реальности рост цен будет более ощутимым. Новые тарифы — 55 евро и 10 центов за мегаватт-час — уже одобрены Департаментом конкуренции.