12.10.2018, 11:00

Центральное отопление в Таллинне подорожает на 10%

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rus.delfi.ee
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Radiaator
RadiaatorFoto: Ester Vaitmaa

В новом отопительном сезоне клиенты фирмы Utillitas Tallinn будут платить за теплоснабжение в среднем на 10% больше, чем прежде.


Об этом в пятницу, 12 октября, пишет газета Äripäev, отмечая, что повышение тарифов предприятие объяснило подорожанием древесной щепы и природным газом.

Еще в сентябре радионовости ERR сообщали, что предстоящей зимой отопление в Талллинне подорожает на 5-7%.

Однако в реальности рост цен будет более ощутимым. Новые тарифы — 55 евро и 10 центов за мегаватт-час — уже одобрены Департаментом конкуренции.

Tallinn Hockey weekend
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