Центр вспомогательных средств Invaru на Петербургском шоссе вновь открыл двери

Центр вспомогательных средств Invaru для людей с особыми потребностями и трудностями в движении построил на Петербури теэ в Таллинне представительство с залом обслуживания, вход в который специально оборудован, сообщило предприятие посредством пресс-релиза.

В первую неделю после открытия центр посетило более 900 посетителей.

Перед основательным ремонтом центр вспомогательных средств на Петербури теэ ежемесячно посещало более 2500 человек, которым теперь гораздо удобнее входить в него благодаря автоматически открывающимся дверям. ”Мы поставили себе целью повысить качество обслуживания в нашем представительстве на Петербури теэ, чтобы обеспечить посетителям его удобное посещение. Так как нас посещают, в основном, люди с трудностями в передвижении, а также люди с особыми потребностями, то удобность движения на инвалидной коляске очень важна, также она важна и для тех посетителей которые выходят из центра, например, с крупными упаковками подгузников”, — сказала Кадри Тиидо, руководитель в сфере обслуживания клиентов центра Invaru. По её словам, важно, чтобы услуги были легко доступны нуждающимся в них, и чтобы сам центр был удобно расположен.

По словам Тиидо, современный центр, кроме удобства передвижения, отличает также и возможность ознакомления с товарами на месте, чтобы выбрать подходящий для себя по дизайну, возможностям подгонки и цене. ”Для людей с особыми потребностями очень важно перед покупкой или арендой попробовать насколько хорошо вспомогательное средство подходит и помогает в нуждах. Также важно и правильное использование вспомогательного средства дома”, — подчеркнула Тиидо. „Так как теперь в нашем центре на Петербури теэ имеется широкий выбор вспомогательных средств, то с ними можно ознакомиться и получить информацию об их правильном использовании”. Кроме центра Invaru, в Эстонии сейчас не очень много других центров вспомогательных средств, в которых можно опробовать предлагаемые вспомогательные средства на месте.

Начиная с этой недели в представительстве на Петербури тее, которое обслуживает примерно 30 000 клиентов в год, можно при помощи установленной там ванной попробовать, например, какие сиденья для ванной и поручни можно установить в неприспособленной ванной комнате. Также можно увидеть, как выглядят различные возвышения для унитаза, облегчающие использование туалета в домашних условиях. Для желающих подобрать подходящие подгузники в центре теперь имеется большая ознакомительная экспозиция моделей от разных производителей, которые можно приобрести и поштучно. Большинство из вспомогательных средств для движения можно также взять и в аренду.

В зале обслуживания Invaru после основательного ремонта теперь достаточно места чтобы подъехать к столу обслуживания на инвалидной коляске и чтобы прямо в зале попрактиковаться в использовании различных вспомогательных средств для передвижения. Так как большинство из вспомогательных средств можно приобрести или взять в аренду со скидкой, предоставляемой Департаментом социального страхования, для получения льготы необходимо иметь с собой личную карточку вспомогательного средства, удостоверяющий личность документ и решение о нетрудоспособности или недостатке, если такие документы были выданы.

Обновленное представительство Invaru ожидает нуждающихся в помощи людей по адресу Петербури теэ, 14a с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Общественным транспортом до остановки Паэ можно добраться автобусами 7, 12, 13, 50, 54, 55 и 58, и до остановки Маяка трамваями 2 и 4. Кроме представительства на Петербури теэ, в Харьюмаа можно посетить и другой современный центр Invaru, который находится по адресу Мустамяэ тее 6b.

Центр вспомогательных средств Invaru — крупнейший эксперт Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра в восьми городах по всей Эстонии ежемесячно посещает более 10 000 нуждающихся в помощи людей.