Center KV: мартовский рост сделок на рынке недвижимости не повлек роста цен

На таллиннском рынке квартир цены упали, несмотря на значительный рост сделок в марте месяце. Однако таллиннский собственник квартиры по-прежнему в плюсе в финансовом отношении, как свидетельствует обзор рынка недвижимости, проведенный Center Kinnisvara.

”Средняя рыночная стоимость квартиры в Таллинне выросла за 12 месяцев на 6216 евро, т.е. благодаря лишь простому обладанию квартирой состояние владельца увеличивалось ежемесячно более чем на 500 евро”, — сообщает руководитель Center Kinnisvara Кристиан Айрер.

В ходе роста количества сделок владельца сменили 1009 квартир, что почти вдвое больше чем в феврале. В то же время средняя цена квадратного метра понизилась до 1677 евро. ”Это свидетельствует об изменениях на рынке продаж, а не о буме, — отмечает Айрер. — Желание избавиться от квартиры превысило пыл покупателей”.

Лишь в Ласнамяэ в марте было продано свыше 300 квартир, что вдвое больше чем в феврале.

Средняя цена проданной в марте квартиры опустилась до 93 167 евро, хотя средняя рыночная стоимость квартиры в Таллинне составляла в марте 86 870 евро. Разница стоимости проданных квартир и средней стоимости квартиры в Таллинне в более чем 6 000 евро свидетельствует о том, что активность сделок возросла в отношении более качественного и дорогого жилья.

В первой половине каждого месяца Center Kinnisvara составляет месячный обзор рынка квартир в Таллинне. Используемые для обзора данные исходят от базы данных Земельного департамента.