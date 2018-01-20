20.01.2018, 20:50

Ценовая война на рынке коммерческой недвижимости все ближе


rus.delfi.ee
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Tallinn õhust
Tallinn õhustFoto: Hendrik Osula

По оценке специалистов в сфере недвижимости, конкуренция на рынке коммерческих площадей повышается. По словам специалиста по продаже недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, появление новой площади повышает конкуренцию и влияет на ценовые предложения.

Руководитель EfTEN Capital Вильяр Аракас говорит, что в течении последних трех лет благодаря нулевым ставкам по кредитам цены на коммерческую недвижимость значительно выросли, что соответственно понизило доходность, сообщают "Деловые Ведомости".

По словам эксперта рынка недвижимости Тыну Тоомпарка, сегодня на рынке офисных и торговых площадей предложений очень много. ”Такого клиента, которому бы очень нравилась какая-то площадь и он был бы готов за нее заплатить цену выше рыночной, сейчас очень мало” — заметил Тоомпарк.

Он отметил, что цена аренды коммерческих помещений за последние 5-7 лет не сильно изменилась.

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