Ценовая война: крупнейшие сети заправок сегодня продают топливо по оптовым ценам

Circle K начала сегодня продавать топливо на станциях обслуживания по оптовым ценам, к чему вскоре присоединились и все остальные заправки.

Circle K сообщила сегодня рано утром, что предлагает на всех станциях обслуживания любимые покупателями товары по себестоимости. Сегодня до полуночи моторное топливо 95 miles стоит всего 1,081, а дизельное топливо 1,094 евро за литр. За кофе и хот-доги придется отдать всего по одному евро.

”Снижения цен на топливо на один день имели место в Эстонии и раньше, но особенность сегодняшней акции заключается в том, что наряду с топливом по себестоимости в один евро мы решили предложить клиентам и два основных товара наших магазинов — кофе и хот-доги”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникации Circle K Eesti Диана Вейгель.

”Хотя предложения кампании ”По себестоимости” направлены на всех посетителей, владельцы клиентской карточки Circle K EXTRA, т.е. наши постоянные клиенты, сегодня могут получить с моторного топлива дополнительную скидку согласно своему клиентскому бонусу — т.е. заправиться по рекордно низкой цене”, — добавила Вейгель.

Вскоре Alexela сообщила, что продает сегодня топливо по оптовым ценам как частным, так и бизнес-клиентам, а также при этом действуют все договорные скидки, в том числе скидки по льготной карте.

К снижению цен к утру уже присоединились все крупнейшие заправки, Neste и Olerex тоже.