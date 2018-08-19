Цена откровенности. Илон Маск изливает душу журналистам, акции Tesla падают



Из откровенного и очень личного интервью некоторые сделали вывод о плачевном состоянии как самого предпринимателя, так и его компании.

Маск признался, что в последнее время работает по 120 часов в неделю и не брал отпуск длиннее недели аж с 2001 года. "Бывало, что я не покидал завод по три или четыре дня — тогда я даже наружу не выходил", — добавил предприниматель.

Свой последний день рождения бизнесмен также провел на работе, без друзей и родных. Во время интервью Маск несколько раз замолкал, охваченный переживаниями.

Как сообщает New York Times, окружение Маска беспокоится из-за того, что Маск употребляет седативные средства. Сам он рассказал изданию, что часто бывает так, что ему приходится выбирать — провести бессонную ночь или принять снотворное.

"Я думал, что худшее позади. Я так думал. С точки зрения функционирования Tesla действительно худшее позади. Но с точки зрения моей личной боли, худшее еще только впереди", — сказал Маск журналисту.

Впрочем, управляющий лондонским хедж-фондом Криспин Оди не разделяет мнение, что убыточная Tesla уже преодолела свой худший период, и предостерегает инвесторов компании: "Tesla выглядит так, будто входит в последнюю стадию своей жизни".

Эффект одного твита

Седьмого августа Маск — к большому удивлению его коллег и общественности — написал в "Твиттере", что хочет сделать компанию Tesla полностью частной, то есть прекратить обращение ее акций на бирже.

"Финансирование гарантировано", — написал тогда Маск, уверяя, что у него есть деньги на выкуп акций у нынешних держателей. Потом он признался, что под этими гарантиями имел в виду договоренность с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund, которой он якобы уже достиг.

По признаниям Маска, работа над Tesla Model 3 поглощала его целиком в последнее время.

Однако на момент написания твита никаких четких договоренностей с Саудовской Аравией у Tesla не было. Узнав о твите Маска, члены совета директоров компании Tesla пришли в ярость — ведь им о своем намерении Маск не сообщил, рассказали источники New York Times. К тому же, прежде чем делать подобное заявление, Маск был обязан уведомить о приватизации компании и Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Согласно законам США, компании и их менеджеры не могут предоставлять акционерам ложную или не соответствующую действительности информацию о важных аспектах деятельности компании.

Комиссия направила Tesla повестку в суд и начала расследование, чтобы определить, была ли в заявлении Маска попытка манипулирования инвесторами. В первый день после публикации твита акции компании поднялись на 11%, но вскоре на фоне откровений бизнесмена они упали еще ниже, чем раньше.

Помимо этого Маску досталось и от акционеров. Некоторые подали на него в суд. Те держатели акций, что играют на бирже на понижение, из-за объявления Маска о планах делистинга понесли большие потери — по их словам, речь идет о миллионах долларов. Теперь они обвиняют Илона Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Счастливое число Маска

В том злополучном твите Маск назвал цену — $420 за акцию, — по которой компания может выкупить их у миноритариев в случае (эта сумма была на 20% больше стоимости акции на момент написания твита). Позже в интервью NYT Маск рассказал, что сначала хотел написать $419, но прикинул, что число 420 "более удачливое". Это был намек на символическую связь числа с марихуаной.

У журналистов тут же возник вопрос: был ли Маск трезв, когда писал твит? Понимал ли, что может довести свою компанию до суда и поставит под удар собственную репутацию?

Сам бизнесмен-новатор утверждает, что был в ясном сознании.

Однако рэперша Азилия Бэнкс — которая в те дни находилась в имении Илона Маска по приглашению его девушки, певицы Граймс, для обсуждения совместного альбома — написала в "Инстраграме", что ей приходится ждать Граймс целыми днями, пока та "нянчится со своим бойфрендом, который оказался настолько тупым, что не догадался, что не стоит твитить под кислотой".

Когда до Бэнкс добрались журналисты Business Insider, она заявила им, что все те дни, которые она пробыла в доме Маска, бизнесмен находился в сильном стрессе и "молил инвесторов прикрыть его задницу после того твита".

Впрочем, Бэнкс известна тем, что не выбирает слова и не боится затевать скандалы. Например, однажды прочитав расистские заявления, которые приписали Саре Пейлин, Бэнкс публично пожелала экс-кандидату в вице-президенты США, чтобы ее "отделали здоровенные чернокожие мужики". В 2016 году Twitter заблокировал аккаунт Бэнкс за агрессивные высказывания.

Новый глава Tesla?

"Я бы лучше справилась с управлением Tesla, чем он", — заявила Бэнкс журналу Business Insider.

Действительно — вполне возможно, место Маска вскоре станет вакантным.

В последние годы Tesla пытается найти нового (или хотя бы второго) руководителя, чтобы разгрузить создателя компании, который занимает и пост председателя совета директоров, и пост исполнительного директора, но пока эти попытки были безуспешными. Согласно источникам New York Times, поиски активизировались после истории с твитом.

Помимо Tesla Маск также руководит компанией-производителем космической техники SpaceX. Бизнесмен, к которому уже давно прочно прикрепилось определение "гений", также является основателем PayPal, SolarCity (производитель солнечных батарей), Neuralink (разработчик нейрокомпьютерных интерфейсов) и строительной компании The Boring Company.

В данный момент, по словам Маска, другую кандидатуру на его должность компания не ищет, и сам он не планирует отказываться от своей двойственной руководящей роли. Однако он иронизирует: "Если вы знаете кого-то, кто лучше меня бы справился с этой ролью, то пожалуйста, дайте мне знать. Эта должность будет его. Есть кто-то лучше? Я отдам ему бразды правления хоть сейчас".

А пока, как пишет New York Timees, некоторые люди из окружения Маска советуют ему побольше заниматься машинами и запуском ракет и поменьше строчить в "Твиттер".