Цена нефти Brent упала ниже 52 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 15:20 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,28 процента, до 51,90 доллара за баррель. При этом цена апрельских фьючерсов на нефть WTI упала на 2,39 процента — до 49,08 доллара за баррель.

Падение котировок связывают с выходом данных о запасах нефти в США, которые продолжили рекордный рост. Коммерческие резервы за неделю, завершившуюся 3 марта, увеличились на 8,2 миллиона баррелей — до 528,4 миллиона баррелей, сообщило американское Управление по энергетической информации (EIA).

На фоне падающей цены на нефть курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 59 рублей.

8 марта стоимость сырья марки Brent также впервые с начала декабря 2016 года опустилась ниже 53 долларов за баррель.