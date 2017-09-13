Цена "настоящего" iPhone X — $1149. И еще пять фактов, которые Apple замолчала на презентации

Apple в своем репертуаре — во время презентации нового и, без скидок и шуток, революционного устройства она "замолчала" целый ряд фактов. Кто-то может сказать, что "про все не скажешь", но мы не согласимся. Не все из этих вещей проходят по категории "любопытно". Многие из них прямо влияют на выбор покупателя, пишет TechLife.

1. "Настоящая" версия iPhone X будет стоить почти 1150 долларов

Если, говоря про iPhone 8/8 Plus, представители Apple прямо назвали цены на все модели (спойлер — они примерно равны ценам на iPhone7/7 Plus), то представляя iPhone X они лукаво сказали "начиная с 999 долларов".

Однако столько — 999 долларов — будет стоить версия с 64GB свободного места. А версия с 256 GB — 1149 долларов. Учитывая, что новые iPhone в Прибалтике стоят на 160 долларов дороже, чем в США, за "майбах с 1-литровым движком" 64GB версию iPhone X у нас попросят примерно 1160 долларов, а за ту, которую и надо покупать (т.е. с 256GB) — и вовсе 1300 долларов.

То есть в Прибалтике iPhone X с 64 и 256GB свободного места по расчетам Delfi TechLife будет стоить как минимум 970 и 1080 евро, соответственно. Официальные цены будут объявлены позже. Но уже известно, что в продажу в нашей стране он поступит 3 ноября — как и во всем остальном мире.

Тем, кто раздумывает о покупке, мы уже настоятельно советуем "на зажимать соточку". Купив революционную трубку всего с 64GB свободного места, вы очень быстро и очень остро об этом пожалеете.

2. iPhone X поддерживает быструю зарядку

Apple показала этот факт на слайде, но никто не проговорил его вслух. А зря — многим важно знать, что iPhone X поддерживает быструю зарядку. Если пользоваться фирменным или сертифицированным зарядным устройством, до 50% батарею можно "догнать" всего за 30 минут. И да, это стандартная функция для топовых "дроидов", но не будем о них в этот светлый день.

3. iPhone X поддерживает европейский аналог GPS — Galileo

Любопытный факт — в iPhone X (а также iPhone 8 и iPhone Plus) дебютировала поддержка европейской системы навигации Galileo, которая официально заработала в прошлом году (и мы про нее подробно писали). Кроме того, в новых устройствах есть и поддержка QZSS — для лучшей навигации в Тихом океане. Ну а российская система ГЛОНАСС знакома iPhone вообще с 2011 года.

В общем, потеряться с новыми устройствами будет весьма проблематично.

4. Экран iPhone X и близко не такой яркий, как в Samsung Galaxy Note 8

Представители Apple со сцены могли хвалить экран iPhone X до посинения (и, судя по первым отзывам, он реально крут), но против фактов не попрешь — его яркость составляет "всего" 625 нт. Кавычки вокруг "всего" потому, что это все равно очень ярко — у "обычных" смартфонов и экранов мониторов она крутится вокруг 300 нт. "Всего" внутри кавычек потому, что у экрана Samsung Galaxy Note 8 она составляет безумные 1240 нт.

Для обычного пользователя и на практике яркость экрана важна, в основном, только при работе со смартфоном под прямыми солнечными лучами.

5. Селфи-камера в iPhone X практически не улучшилась

Несмотря на то, что система камер и датчиков TrueDepth, которая отвечает за распознавание лица пользователя, заняла существенную часть лицевой панели, Apple использует для селфи все ту же старую добрую 7MPix матрицу, что и в iPhone 7. Да, новые линзы. Да, программная обработка. Но семь мегапикселей в селфи-камере в революционном смартфоне за 1,1 тыс. евро?!

6. Apple iPhone X поддерживает HEIF и HEVC

Новые iPhone поддерживают новые форматы сжатия изображений (HEIF, high efficiency image format) и видео (HEVC, high efficiency video compression). В теории это должно помочь сделать 64GB версию более приемлемой — на нее будет влезать чуть больше фото и видео, чем на iPhone 7 с таким же объемом. На практике? Мы все равно рекомендуем 256GB.