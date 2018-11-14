14.11.2018, 16:01

Цена на нефть в течение суток рухнула до годового минимума

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Deutsche Welle
EST 1
Цена на нефть в течение суток рухнула до годового минимума
Naftapumbad Bahreinis.Hasan Jamali, Reuters / Scanpix

Нефть марок WTI и Brent потеряла за сутки 7,1 и 6,6 процента своей стоимости соответственно. Причины падения — ухудшение прогноза ОПЕК о росте спроса на черное золото и заявления Трампа.

Котировки нефти марок WTI и Brent на закрытии торгов на Межконтинентальной бирже ICE во вторник, 13 ноября, упали за сутки на 7,1 и 6,6 процента соответственно.

Подобного процентного падения WTI за один день не наблюдалось с сентября 2015 года. Стоимость нефти этой марки достигла минимума с ноября 2017 года и оценивается в 55,69 доллара за баррель. Североморская Brent к закрытию биржи торговалась на уровне 65,47 доллара за баррель — самый низкий показатель с марта.

13 ноября ОПЕК опубликовала доклад, в котором понизила прогноз роста глобального спроса на нефть. Организация также сообщила, что входящие в нее страны более чем компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране.

На котировках нефти сказалось и заявление президента США Дональда Трампа, который днем ранее призвал ОПЕК не снижать уровень добычи и назвал текущие цены на нефть завышенными, отмечает агентство Reuters.

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