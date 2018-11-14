Цена на нефть в течение суток рухнула до годового минимума

Котировки нефти марок WTI и Brent на закрытии торгов на Межконтинентальной бирже ICE во вторник, 13 ноября, упали за сутки на 7,1 и 6,6 процента соответственно.

Подобного процентного падения WTI за один день не наблюдалось с сентября 2015 года. Стоимость нефти этой марки достигла минимума с ноября 2017 года и оценивается в 55,69 доллара за баррель. Североморская Brent к закрытию биржи торговалась на уровне 65,47 доллара за баррель — самый низкий показатель с марта.

13 ноября ОПЕК опубликовала доклад, в котором понизила прогноз роста глобального спроса на нефть. Организация также сообщила, что входящие в нее страны более чем компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране.

На котировках нефти сказалось и заявление президента США Дональда Трампа, который днем ранее призвал ОПЕК не снижать уровень добычи и назвал текущие цены на нефть завышенными, отмечает агентство Reuters.