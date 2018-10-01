Цена на нефть Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 по московскому времени подорожали на $1,36, до $84,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,09 — до $74,34 за баррель.

Главным фактором подъема цен на нефть являются опасения дефицита топлива на мировом рынке.