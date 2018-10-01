Цена на нефть Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года(3)
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе вечерних торгов, при этом стоимость Brent превысила отметку в $84 за баррель впервые с 10 ноября 2014 года.
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе вечерних торгов, при этом стоимость Brent превысила отметку в $84 за баррель впервые с 10 ноября 2014 года.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 по московскому времени подорожали на $1,36, до $84,08 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,09 — до $74,34 за баррель.
Главным фактором подъема цен на нефть являются опасения дефицита топлива на мировом рынке.
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