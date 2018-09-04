Цена на электричество выросла из-за сухой погоды

”На прошлой неделе цена на электричество находилась под давлением роста цен на сырье и разрешений на выброс (carbon permits). Также повлияла тихая и сухая погода, из-за чего ветряные электростанции произвели меньше электричества. Также цена зависит от сокращения производства электричества, причиной которой служит ежегодный контроль и обслуживание шведских станций” — отмечает предприятие.

На прошлой неделе литовская электроэнергия подорожала на 4,3%, достигнув 61,48 евро за MWh (мегаватт-часов), в Латвии рост составил 4,6% (61,71 MWh), в Эстонии электроэнергия подорожала на прошлой неделе на 10,9% (60,75 MWh).

Потребление в балтийских странах составило 479,9 GWh (гигаватт-часов), что на 0,4% меньше, чем неделей раньше.