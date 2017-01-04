По сообщению Eesti Interneti SA, плата за домен .ee с начала этого года составляет в соответствии с продолжительностью периода регистрации 6, 12 или 18 евро. Согласно обновленным правилам, фонд больше не собирает почтовые адреса, а также домен можно передавать по наследству.

С вступившими в силу в начале года изменениями правил домена, фонд прекращает спрашивать почтовый адрес при регистрации домена .ee. Вдобавок обновленные правила позволяют передавать домен по наследству.

С 1 января можно зарегистрировать домен, не обнародуя его, то есть не добавляя именные сервера. Именные сервера делают домен доступным в интернете, следовательно изменение важно для тех, кто не хочет сразу начинать использовать домен.

Вдобавок к падению цены, с 1 мая этого года есть возможность зарегистрировать домен .ee на 3, 6 и 9 месяцев по цене соответственно 1,6, 3,2 и 4,8 евро и на срок до 10 лет по цене 6 евро за год.