С вступившими в силу в начале года изменениями правил домена, фонд прекращает спрашивать почтовый адрес при регистрации домена .ee. Вдобавок обновленные правила позволяют передавать домен по наследству.
С 1 января можно зарегистрировать домен, не обнародуя его, то есть не добавляя именные сервера. Именные сервера делают домен доступным в интернете, следовательно изменение важно для тех, кто не хочет сразу начинать использовать домен.
Вдобавок к падению цены, с 1 мая этого года есть возможность зарегистрировать домен .ee на 3, 6 и 9 месяцев по цене соответственно 1,6, 3,2 и 4,8 евро и на срок до 10 лет по цене 6 евро за год.