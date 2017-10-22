Цена биткоина впервые превысила 6000 долларов

20 октября цена первой криптовалюты уверенно преодолела отметку $6000, зафиксировав свой новый исторический максимум. По данным биржи Bitfinex, в последние несколько часов произошел скачкообразный рост объема торгов, благодаря которому цена первой криптовалюты преодолела заветный рубеж.

Как сообщает "Вести Экономика", в настоящий момент цена биткоина торгуется в районе $5958,68, капитализация криптовалюты вплотную приблизилась к отметке $100 млрд. В ходе торгов биткоин поднимался в стоимости до отметки $6,055. На остальных биржах криптовалюта также била рекорды: на OKCoin курс составлял $6,046, на Poloniex — приближался к шести тысячам и составлял $5,950.

Курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash показывает незначительную динамику. По данным Coinmarketcap, токен подешевел на 0,5% до $328. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum незначительно росла на 0,03% до $310. Капитализация рынка криптовалют в целом по актуальному состоянию торгов составляла около $174,82 млрд. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября: тогда она составила $179,8 млрд.

Рынок криптовалют сумел быстро оправиться от удара, полученного от регуляторов примерно месяц назад. В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Напомним, что Народный банк Китая буквально ошарашил общественность, запретив проведение ICO и закрыв несколько местных бирж. Однако эксперты, которые утверждали, что криптовалюты запретить практически невозможно, судя по всему, оказываются правы.

Несмотря на это, за месяц самая популярная цифровая монета, биткоин, подорожала, покорив новый психологический рубеж. И тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, когда ничем не обеспеченный, да еще и виртуальный актив стоит дороже, чем реальный бизнес. Например, Сбербанк — самая дорогая российская компания из тех, чьи акции торгуются на Московской бирже, — оценивается в 4,375 трлн руб.

Мы уже неоднократно отмечали, что, несмотря на неоднозначное отношение властей различных стран к криптовалютам, сейчас уже можно сделать вывод, что этот сегмент финансового рынка развивает и может успешно противостоять попыткам ограничения.

Цена биткоина стремится преодолеть планку $10 тыс,. считают респонденты, опрошенные на сайте канала CNBC.

Из 23118 человек, участвовавших в опросе, почти половина (49%) уверены, что биткоин будет стоить дороже $10 тыс. за монету. Аналогичные прогнозы делают и участники рынка. Один из самых успешных трейдеров криптовалютами — Майк Новограц, предсказавший бурный рост криптовалют еще несколько лет назад, — считает, что криптовалюты будут колоссальным пузырем, но цена на них взлетят еще очень высоко, и на этом нужно заработать.

"Не забывайте, что пузыри случаются с вещами, которые фундаментально меняют мир. Пузырь в акциях железнодорожных компаний. Железные дороги фундаментально изменили мир, в котором мы живем. Интернет-пузырь изменил то, как мы живем. Когда я пытаюсь понять, как будет выглядеть наша жизнь через 5-10 лет, открывающиеся возможности увеличивают мою жизнерадостность как инвестора", — считает Новограц.

С начала года стоимость биткоина прибавила более 400%, свидетельствуют данные биржи. Только за 2017 г. первая криптовалюта прошла такие круглые значения, как $2 тыс., $3 тыс. и $4 тыс., $5 тыс. Между тем, отношение к криптовалютам в мире остается неоднозначным. Китай и Южная Корея не так давно начали блокировать сервисы, Пекин запретил проведение ICO. По схожему пути, судя по всему, идет и Россия, во всяком случае заявления Центрального банка на тему криптовалют звучат довольно жестко.