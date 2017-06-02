ЦБ РФ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты

Банк России начал работу над созданием виртуальной национальной валюты, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017.

"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать", — сказала Скоробогатова.

Она пояснила, что речь не идет о создании новой отдельной криптовалюты.

"Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в виде бумажных носителей, которые мы с вами имеем в кошельке", — отметила Скоробогатова. По ее словам, национальная виртуальная валюта будет создана на базе технологии распределенных реестров.

"Мы делаем несколько пилотных проектов, которые дадут нам понимание, как технология распределенных реестров больших объемов информации и больших объемов обработки информации может быть полезна в том числе для национальной цифровой валюты", — рассказала зампред ЦБ. Она отметила, что тестирование технологий национальной виртуальной валюты уже проходило на платформах Masterchain и Hyperledger.

Скоробогатова добавила, что детали проекта ЦБ сможет раскрыть через 2-3 года, когда будет "иметь наработки". На данный момент российские органы власти окончательно не определились с принципами регулирования криптовалют в стране. Ранее она заявила, что Банк России предлагает регулировать криптовалюты как цифровой товар.