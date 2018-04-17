17.04.2018, 09:27

C 28 апреля до Пиуза снова можно будет доехать на поезде

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rus.delfi.ee
EST 3
Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

С субботы, 28 апреля, поезда Elron будут ходить до Пиуза. В этом году по выходным на линии Тарту-Койдула-Пиуза снова добавится еще один рейс.

До осени можно будет снова с удобством добираться на поезде до Пиуза, открывая для себя новые красоты природы. По рабочим дням поезд будет отбывать с Тарту в сторону Пиуза в 10:17, и отбывать с этой же станции в 15:36, а по выходным поезда будут отбывать с Тарту в 10:17 и 15:17, а отбывать в сторону Тарту в 13:29 и 18:05.

Ознакомиться с расписанием линии Тарту-Койдула-Пиуза, которое начнет действовать с 28 апреля, можно на сайте Elron. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

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