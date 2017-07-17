C 2019 года прекратится движение пассажирских поездов по маршруту Таллинн-Пярну

Сегодня правительство решило, что из-за плохого технического состояния инфраструктуры с 2019 года прекращается движение пассажирских поездов на отрезке Лелле-Пярну. Это означает, что до завершения строительства Rail Baltic попасть из Таллинна в Пярну на поезде не получится.

Техническое состояние отрезка железной дороги Лелле-Пярну не позволяет использовать его для движения пассажирских поездов начиная с 2019 года, так как сохранение скорости выше 60 км/ч предполагало бы инвестиции в размере примерно 17 млн евро, что не было бы разумным решением, учитывая строительство Rail Baltic.

Перевозку пассажиров между Лелле и Пярну к 2019 году реорганизуют в автобусные линии, в то же время сохранится движение поездов из Лелле в Таллинн и Вильянди. Также продолжит работать железнодорожная станция Лелле.

Министр Симсон сказала, что после завершения строительства Rail Baltic у Пярну будет отличное железнодорожное сообщение с Таллинном и с Ригой. Поэтому представители местного самоуправления решили направить деньги, которые могли бы потратить на ремонт отрезка Лелле-Пярну, на восстановление аэропорта.