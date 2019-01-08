Бывший работник: Omniva повысила зарплату почтальонам, но добавила работы — половина уволилась, остальные тоже планируют

По его словам, с таким объемом работы часть почты остается на следующий день. ”Жалобы начальству о том, что ты не справляешься с работой, остаются без внимания. Вроде как хочешь, так и работай. Половина персонала уволилась с работы. В итоге и работать некому. Кто остался работать в этой фирме, тоже планируют писать заявления об увольнении. А кто написал заявления, фирма заставляет еще отработать месяц, выжимая последние соки из человека. После дня работы в Omniva вам уже не захочется ничего”, — резюмирует читатель.

Omniva: ситуация не такая ужасная, как описано

Мы обратились за комментарием в Omniva, где на письмо читателя ответил руководитель Таллиннского распределительного центра Отть Наутс.

”Прежде всего, рад заверить, что ситуация далеко не такая ужасная, как описано в письме. Разумеется, работа почтальона не простая и по своим требованиям и специфике подходит не каждому, но многим, напротив, нравится и очень подходит как начало ранним утром, подвижная работа, так и гибкий график и рабочие дни разной продолжительности”, — отметил Наутс.

Затем он описал подробнее организацию работы, а также экономический фон, который обуславливает изменения организации работы.

”Очевидно, все почувствовали, что писем отправляют все меньше, бумажных газет заказывают меньше и даже счета все больше переезжают в электронные каналы. Все это сильно влияет на рабочий стол почтальона. Объем прямой рассылки (отправка рекламы, которую заказывают бизнес-клиенты) падает меньше и по большей части и является тем, что дает работу и хлеб почтальонам. Но, к сожалению, при уменьшающихся объемах больше не предложить работу такому же количеству людей, как несколько лет назад, вдобавок мы также хотим платить людям лучшую зарплату. Под совместным влиянием этих причин мы и уменьшили количество кругов перевозки и людей и повысили основные зарплаты (в течение последнего года конкретно почтальонам-курьерам в среднем более чем на 20%)”, — разъяснил Наутс.

Говоря о зарплатах, по его мнению, важно также то, что каждый год Omniva согласовывает основные зарплаты на должностях первой ступени. ”Должности оценены на основании методики Fontes, и вдобавок мы сравниваем зарплаты с рыночными данными на подобных должностях. В прошлом году мы также запустили дифференцирование зарплат, на основании которого работники с лучшими результатами работы / самые опытные получают более высокую зарплату, чем более слабые и начинающие работники. Некоторым работникам в прошлом году действительно повысили зарплату на 60 евро, но некоторым и больше”, — заверил Наутс.

Что касается рабочей нагрузки, то, по его утверждению, Omniva постоянно следит за нагрузкой районов (в Пыхья-Таллинне тоже). ”Насколько и какие круги оптимизируют, зависит от количества почты, которая поступает для разноса, и количества рекламы, которую заказывает бизнес-клиент. Расчет рабочего времени суммированный и поквартальный, так чтобы человек работал в среднем норму часов. На его протяжении есть более короткие дни, когда разносят только почту, и более длинные, когда разносят и рекламу. Рабочие дни исходя из объемов могут варьироваться между 6 и 10 часами. В рабочее время входит получасовой обед, решение об использовании которого принимает работник, использует ли он его и когда”, — подчеркнул Наутс.

В заключение руководитель Таллиннского распределительного центра напомнил, что, разумеется, все время происходит повышение эффективности процессов и деятельности — новые вещи прибавляются, но многих вещей становится и меньше, и последнего работники зачастую не замечают.

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