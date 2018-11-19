19.11.2018, 08:20

Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал 1,8 млрд долларов своему университету


Deutsche Welle
EST
raha
rahaFoto: Andres Putting

Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование. Отныне решения о приеме не будут зависеть от благосостояния молодых людей.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 миллиарда долларов. Он объявил об этом в своем Twitter в воскресенье, 18 ноября, сообщив, что с помощью этих денег решение о принятии в него студентов будет приниматься "вслепую" (без учета имущественного положения абитуриентов — Ред.).

В написанной им колонке в издании The New York Times миллиардер объяснил причины, побудившие его принять это решение, в числе которых он назвал дискриминацию небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование. "Многочисленные исследования показывают, что студенты, независимо от уровня благосостояния их семей, после окончания колледжей получают равный доход. Но слишком много детей из семей с низким и средним, обладающие достаточной квалификацией, выкидываются (системой — Ред.)", — пишет Блумберг.

Миллиардер рассказал, что сам является выходцем из небогатой семьи — его отец работал бухгалтером и никогда не зарабатывал больше 6 тысячи долларов в год. Однако он смог учиться в университете, благодаря ссуде по линии национальной обороны и студенческой подработке. "Диплом университета Хопкинса открыл мне двери, которые в ином случае остались бы закрытыми, и позволил мне исполнить мою "американскую мечту", — написал Блумберг.

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