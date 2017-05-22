Бывший член совета EAS приговорен к условному сроку за мошенничество

Бывший член совета Фонда развития предпринимательства (EAS) и предприниматель Анти Таммеокс признан виновным в подстрекательстве и в содействии мошенничеству. В соответствии с обвинением он обманул фонд на 177 674,38 евро и Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) — на 480 000 евро.

В качестве меры пресечения Таммеоксу назначили 11 месяцев 28 дней условного тюремного заключения с годовым испытательным сроком, пишет Ärileht.

Напомним, как развивались события.

В июне 2012 года Центральная криминальная полиция провела по всей Эстония обыски и выдвинула подозрения в связи с расследованием уголовного дела, касающегося использования европейских денег.

Подозреваемыми в мошенничестве были объявлены десять человек. Согласно подозрению, основным организатором мошеннической схемы являлся Анти Таммеокс (37), который был членом совета Фонда развития предпринимательства (EAS). Его подозревают в подстрекательстве и в содействии мошенничеству. Подозрение касается его деятельности до того, как он заступил на эту должность. В осуществлении мошенничества подозревают члена правления OÜ Nelitäht Марио Соотна (49).

Министр экономики и коммуникаций Юхан Партс отозвал члена IRL Таммеокса из совета EAS. По словам представителя IRL, Таммеокс подал заявление о выходе из партии.

Остальные восемь подозреваемых — это предприниматели, которые, по данным предварительного следствия, с помощью своих фирм способствовали осуществлению мошенничества.

Согласно подозрению, в 2010 году фирма OÜ Nelitäht ходатайствовала у EAS и Центра инвестиций в окружающую среду о пособии для покупки оборудования для переработки отходов, и при этом представила ложные данные по стоимости оборудования, чтобы получить пособие большего размера. Сумма пособия находится в процентной зависимости от общей стоимости проекта, т.е. в данном случае оборудования — в случае с EAS ставка составляет 40 процентов, а в случае Центра инвестиций в окружающую среду — 50 процентов.

Фонд EAS одобрил проект общей стоимостью 6,95 миллионов крон и в 2011 году выплатил OÜ Nelitäht пособие в размере 2,78 миллионов крон. Общая стоимость проекта, представленного Центру инвестиций в окружающую среду, составляла 15,02 миллиона крон, а доля пособия, о котором ходатайствовали — 7,51 миллиона, однако, ходатайство до сих пор находится в рассмотрении, и этому проекту еще выплат не делали.

Досудебное производство ведет центральная криминальная полиция, следствие ведет Пыхьяская окружная прокуратура.