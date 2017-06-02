Бывшие работники Estonian Air требуют возмещение от Nordica в размере 1,7 миллиона евро

Представители бывших сотрудников AS Estonian Air — присяжные адвокаты Юрий Сирел и Калле-Каспар Сеппер подтверждают, что истцы требуют компенсацию в размере 1,7 миллиона евро. Ärileht публикует объяснение присяжного адвоката Юрия Сиреля.

В начале марта этого года бывшие работники AS Estonian Air (EA) предъявили иск AS Nordic Aviation Group (NAG) против перехода предпринимательства на распознание и оплаты задолженности в размере 1 741 009,56 евро. Представленная сумма состоит из требований 66 бывших сотрудников. Они настаивают на возмещении неполученной зарплаты, отпускных и компенсации по сокращению. Однако 7 из них решили не участвовать в судебном производстве.

Мы имеем дело с очень спорным вопросом, который, со стороны истцов, в большом объеме финансирует DAS Õigusabikulude Kindlustuse AS. У многих работников с ними был заключен контракт. Без этой поддержки было бы крайне затруднительно выступать против такого крупного предприятия.

Согласно позициям и доказательствам, представленным в исковом заявлении, действующая авиакомпании перешла от Estonian Air к Nordic Aviation Group. Владелец NAG также отвечает за произошедшее.

По оценке потерпевших это был намеренный и распланированный переход NAG, который, в основном, построен на базе EA. Названные обстоятельства подтверждают cовпадение владельца и руководителей, внутренний переход на экономическую деятельность (возобновление одинаковых авиалиний), а также руководящих должностей, самолетов, сотрудничества, договора, и т.д.