Бывшие работники Estonian Air просят суд арестовать счета Nordica

Бывшие 58 сотрудников обанкротившейся авиакомпании Estonian Air подали в четверг, 7 декабря, заявление в Харьюский уездный суд с просьбой арестовать счета компании Nordica.



По словам заявителей — бывших работников Estonian Air — необходимо арестовать счета компании Nordica для гарантирования исполнения их требований, передает rus.err.ee.

Суд дал компании Nordica 14 дней для представления своей позиции, после чего суд вынесет решение.

В то же самое время Nordica просила огласить повестку судебного разбирательства, но по этому вопросу суд примет решение позже.

Суд назначил следующее заседание на 21 февраля.