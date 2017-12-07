07.12.2017, 19:20

Бывшие работники Estonian Air просят суд арестовать счета Nordica

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rus.delfi.ee
EST
Estonian Air 5.11.2015
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Бывшие 58 сотрудников обанкротившейся авиакомпании Estonian Air подали в четверг, 7 декабря, заявление в Харьюский уездный суд с просьбой арестовать счета компании Nordica.


По словам заявителей — бывших работников Estonian Air — необходимо арестовать счета компании Nordica для гарантирования исполнения их требований, передает rus.err.ee.

Суд дал компании Nordica 14 дней для представления своей позиции, после чего суд вынесет решение.

В то же самое время Nordica просила огласить повестку судебного разбирательства, но по этому вопросу суд примет решение позже.

Суд назначил следующее заседание на 21 февраля.

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