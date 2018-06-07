07.06.2018, 10:33

Бывшее главное здание Eesti Energia превратится в модный дом со съемными апартаментами

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rus.delfi.ee
EST 2
Бывшее главное здание Eesti Energia превратится в модный дом со съемными апартаментами
Scandium Kinnisvara

Бывшее главное здание Eesti Energia, расположенное в Таллиннском районе Мустамяэ по адресу Лаки 24, стараниями Scandium Kinnisvara обретет новую жизнь и назначение. В четырехэтажном доме планируется обустроить однокомнатные и двухкомнатные компактные апартаменты. Общее количество новых площадей составит 121, и часть апартаментов будет приспособлена специально для жителей, передвигающихся на инвалидных колясках. Новым названием дома станет LAAVA Apartments.

Особенностью LAAVA являются небольшие обставленные в стиле апартаментов площади размером 12,5-20 квадратных метров, на которых умело размещена как собственная ванная комната и кухонный уголок, так и просторный гардероб. Апартаменты подойдут как молодым людям, которые только что переехали в Таллинн и ищут компактную и современную жилую площадь с низкими побочными расходами, так и любым другим людям, для которых важна функциональность и низкие сопутствующие расходы жилья. Размер однокомнатных апартаментов составляет 12,5 квадратных метра, и размер двухкомнатных апартаментов — 16,8 квадратных метра.

В доме будет также предусмотрено предназначенное для жильцов помещение для стирки с сушилками, счетчики удаленного считывания для удобного ведения хозяйства, а также возможность установки умных замков. Не забыты и люди с особыми потребностями, для которых на первом этаже будут обеспечены подходящие условия.

”Дом LAAVA предназначен для всех тех, кому требуется современное, уютное и доступное по цене жилье в Таллинне”, — говорит Калле Арон, директор по развитию Scandium Kinnisvara.

Если обычно в случае микроапартаментов много говорится о необходимости предложения доступной по цене жилой площади для молодежи, то для нас столь же важно помнить и о людях преклонного возраста, которые не желают тратить пенсию на комнаты с высокими зимними коммунальными расходами, которые им на самом деле больше не требуются. Дом LAAVA прекрасно подойдет как для одинокого пенсионера или студента, так и для пары”.

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”Более того — в части расположенных на первом этаже апартаментов мы создали специальные возможности, позволяющие жильцам, временно или постоянно передвигающимся в инвалидной коляске, самостоятельно попасть домой в любое время. Это обеспечивает степень свободы, которая в случае старых панельных многоквартирных домов Мустамяэ недоступна. Совместно с городом, в будущем мы желаем создавать в данном районе именно такие апартаменты, подходящие для людей с особыми потребностями”, — добавил Арон.

Майдо Люисте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara:”Приобретенное у Eften здание находится в очень хорошем состоянии, однако, для соответствия более высоким требованиям, предъявляемым к дому со съемными апартаментами, мы проведем весьма объемные строительные работы, чтобы обеспечить соответствие всем современным требованиям к звукоизоляции и внутреннему климату. Интересное решение получит фасад, который придаст зданию оригинальный и легкоузнаваемый внешний вид. В соответствии с названием дома будет выполнено и его освещение, имитирующее полосы магмы”.

Бюро Scandium Kinnisvara приобрело здание у компании Eften Capital в конце мая 2018 года, и строительные работы начнутся этим летом. Апартаменты будут готовы в первом квартале 2019 года. Архитекторами дома являются бюро Sirkel & Mall и Геа Хейн.

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