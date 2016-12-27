Бюро недвижимости Pindi Kinnisvara опубликовало составленный руководством предприятия прогноз на 2017 год. Цены на съемные квартиры будут расти, уровень цен на новостройки в Харьюмаа не изменится.

Рынок квартир в Таллинне

• Количество предложений по-прежнему продолжит сокращаться в связи с неуклонным ростом спроса, вызванного наплывом населения. Всего спустя полгода в Таллинне останется около 4 500 предлагаемых квартир, из которых почти половину будут составлять новостройки.

• Цены на съемные квартиры будут расти, поскольку переезжающие в Таллинн не имеют ресурсов для приобретения жилплощади.

• Рост цен на квартиры на рынке вторичного жилья тормозит тот факт, что они достигли уровня цен на жилье в новостройках.

• Количество сделок купли-продажи сохранит стабильность (около 800 единиц в месяц).

• Средний уровень стоимости квадратного метра к концу года не превысит рубежа 1 800 евро (в настоящий момент он равняется 1 600 евро/м²).

Новостройки в Харьюмаа

• Конкуренция несколько увеличится, и остаток в Таллинне и его ближайших окрестностях возрастет с нынешних 1 800 единиц до 2 500 единиц.

• Уровень цен не изменится.

• В связи с небольшой разницей по сравнению со стоимостью квартир вторичного рынка, доля совершенных сделок с квартирами в новостройках возрастет с нынешних 20% до 30%.

• В Таллинне и его ближайших окрестностях будут возводиться громадные кластеры, которые в будущем приобретут размеры поселков.

Коммерческая недвижимость Таллинна

• Инвестиции в коммерческую недвижимость примут еще больший размах, предпочтение будет отдаваться расположенным в центре или вблизи него офисным зданиям со стабильным денежным потоком, а также расположенным на границе Таллинна складским и промышленным комплексам.

• Коммерческие площади с хорошей инфраструктурой обретут новых собственников

• С появлением новых торговых центров усилится уже проявившаяся проблема — их неспособность отличаться друг от друга, что, в свою очередь, может привести к появлению свободных площадей (первые примеры закрывшихся боксов в крупных торговых центрах уже имеются)

• На рынке офисных площадей наблюдается небольшое превышение предложений над спросом, поэтому в зданиях, отличающихся более слабым в логистическом плане местом расположения, необходима некоторая коррекция цен.

Жилая недвижимость в Тарту

• Цены на квартиры во вторичном секторе может затронуть легкое снижение; разница между желаемыми покупателями ценами и стоимостью реальных сделок возрастет.

• На рынке недвижимости в пригородах и на окраинах города появятся новые многоквартирные и рядные дома, прежде всего, на ранее определённых территориях планировки, новых планировок будет рассматриваться мало.

• Доля сделок по приобретению жилых домов, продажная цена которых превышает 130 000 евро, возрастет до 40% от общего количества сделок.

• Средний уровень цен в пригородных районах новостроек повысится до 10%.

Содержание в порядке (управление /обслуживание)

• В связи с тем, что с 2018 года вступит в силу требование, согласно которому управляющие домами должны будут иметь свидетельство о квалификации, произойдет перераспределение долей рынка, и больнее всего оно ударит по малым фирмам, где работники не имеют свидетельств о квалификации, и чей портфель заказов заберут себе крупные фирмы.

• Давление на цены услуг остановится, поскольку в новых договорах о содержании в порядке основной упор делается на качество вместо количества.

• Углубится дефицит таких специфических должностей, как трубочист, электрик и пр., поскольку новое поколение проявляет слабый интерес к этим профессиям, а старшее поколение постепенно уходит на пенсию.

Малые города

• Основной темой осенних выборов 2017 года в местные самоуправления станет повышение привлекательности малых городов, лучшие идеи которых будут также копироваться друг у друга.

• Тенденция сокращения численности населения продолжится, и в связи с этим увеличится также и количество пустующей недвижимости, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на цены местной недвижимости.

• Рынок недвижимости уездных центров (Вильянди, Курессааре, Пайде, Рапла, Йыхви и др.) оживится, и количество сделок возрастёт за счет малых городов и поселков.