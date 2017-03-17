Бюро недвижимости: собственник средней таллиннской квартиры заработал за год 8000 евро

Как показывает проведенный Center Kinnisvara свежий обзор рынка недвижимости в Таллинне, средняя рыночная стоимость квартиры в феврале достигла почти 88 800 евро, то есть средний владелец квартиры заработал на повышении цен на недвижимость 7971 евро.

В феврале средняя цена за квадратный метр достигла 1714 евро. Учитывая средний размер квартир в Таллинне (51,8 м2 по данным Департамента статистики), это составляет среднюю рыночную стоимость квартиры 88 768 евро, что почти на 8000 евро больше, чем в феврале прошлого года.

”Анализ Center Kinnisvara, который рассматривает рынки недвижимости и финансов, не позволяет нам присоединиться к предвестникам нового бума недвижимости, — подчеркнул глава Center Kinnisvara Кристиан Айрер. — Возврата к бешено обогащающему рынку недвижимости не будет, потому что действующие в Эстонии банки имеют достаточную волю и силу для его предотвращения. Тем не менее, мы явно находимся в той фазе рынка, когда владение недвижимостью в Таллинне означает потенциальный доход для владельца ”.

В феврале в Таллинне поменяли владельца 682 квартиры в общей сумме на 70,9 млн евро. Средняя цена сделки составила 103 892 евро. Средняя цена сделки за один месяц отличается от средней рыночной стоимости квартир в Таллинне, так как активнее совершаются сделки купли-продажи в отношении квартир более дорогих и более высокого качества.

Center Kinnisvara составляет в первой половине каждого месяца обзор рынка квартир Таллинна, основываясь на базе данных Земельного департамента.