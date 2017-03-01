Бюро недвижимости: скрывая недостатки квартиры, продавец берет на себя большой риск

При продаже недвижимости во владельце порой просыпается „гуру продаж”, который всячески пытается усилить положительные стороны и уменьшить или вовсе умалчивает об отрицательных сторонах. На практике, однако, получается, что таким образом продавец сам себе роет яму, так как лучшей защитой от будущих проблем является предоставление покупателю наиболее полной информации, говорится в пресс-релизе Center Kinnisvara.

Государственный суд в своем решении 2015 года подчеркнул, что указывая на недостатки в квартире, продавец защищает себя от любых последующих правовых споров. Недостатки, о которых покупатель должен знать, не ограничиваются техническими проблемами в стенах квартиры, а касаются среды обитания в целом.

”Покупателю крайне важно знать, например, что в соседней квартире или в саду жилого дома проводятся частые шумные вечеринки, слушают громкую музыку, в доме предлагаются услуги по размещению чужих людей, наличие у квартирного товарищества проблем с должниками и т.д.”, — подчеркнул Государственный суд.

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”Если продавец не зафиксировал в договоре эти недостатки, то он рискует тем, что в дальнейшем покупатель может использовать данные обстоятельства против него в рамках предусмотренных законом средств правовой защиты”.

Мы уже видели на практике случаи, когда отсутствие разрешения на использование квартиры выясняется лишь перед нотариусом — покупатель считал наличие данного разрешения само собой разумеющимся и даже не мог подумать спросить об этом, а продавец клялся в нотариальной конторе, что от этого разрешения практически ничего не зависит. Неловкое положение для всех, но покупатель, рассчитывая на сделку, уже отказался от своего прежнего жилища и теперь был вынужден опять искать временное место проживания на период поисков нового объекта покупки.

Отсутствие разрешения на использование выясняется самое позднее у нотариуса, но если сделка заключается с каким-нибудь другим скрытым дефектом, то в итоге в самом жалком положении может оказаться именно „гуру продаж”. После напряженного разбирательства в суде ему, скорее всего, будет предъявлено требование на возмещение внушительных убытков. Однако на практике деньги, полученные за продажу квартиры, не остаются лежать на банковском счету до лучших времен, а, как правило, довольно быстро уходят на уплату банковского займа, краткосрочного кредита и т.п.. В итоге квартира ушла, деньги ушли, а за дверью ждет судебный исполнитель.