Бюро недвижимости: КТ годами переплачивали своим управляющим за псевдоуслуги

В рамках изменений закона многие многоквартирные дома меняют управляющих домами, при этом в ходе осмотра зданий выяснятся, что многие товарищества по всей Эстонии напрасно платили управляющим за услуги, которые на самом деле вообще не были предоставлены.

Руководитель бюро недвижимости Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам разъяснил, что в соответствии с изменениями закона с будущего года изменятся также и требования к управляющим домами, и, исходя из этого, тысячи домов начали готовиться к смене управляющей компании.

”Количество запросов постоянно растет, и чем больше мы углубляемся в связанные с обслуживанием домов вопросы, которыми до сих пор управлял какой-нибудь случайный любитель, тем ужаснее становится открывающаяся перед нами картина. Люди, пытавшиеся на скорую руку что-то неумело ”напортачить” и называвшие себя управляющим домом, с немыслимым нахальством выставляют товариществам счета за якобы предоставленные услуги, в то время как для их оказания у этих людей отсутствует даже соответствующая компетенция и штат работников”, — сказал Удам.

”К счастью, ужесточение правовых актов и рост осведомленности собственников начинают оказывать значительное влияние на рынок, и некомпетентные фирмы, штат которых зачастую состоит из одного человека, вынуждены просто прекратить свою деятельность, и вместе с этим прекращает свое функционирование и система обмана товариществ”, — добавил он.