Бюро: индекс недвижимости повысился за год на 6,8%

Индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился в ноябре на 2,6%, и взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 335 евро за квадратный метр. В октябре по откорректированным сведениям данная величина составляла 1 371 евро/м².

Если в октябре 2017 года в индексированных городах были заключены 1 394 сделки с квартирной собственностью, то в ноябре количество сделок составило 1 327, сообщает Pindi Kinnisvara. Для сравнения: в ноябре 2016 года в индексированных городах было совершено 1 275 сделок с квартирной собственностью.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что за один год индекс повысился на 6,8%. ”Можно было бы подумать, что ведущую роль в повышении цен сыграл Таллинн, однако в действительности за 12 месяцев стоимость квартирных сделок в Таллинне возросла всего на 1,2%. Реальному росту индекса способствовали в основном небольшие города, где в определённый момент цены на квартиры обрушились до небывало низких показателей, и которые теперь начали постепенно восстанавливаться”, — добавил он.

По сравнению с пиком цен, отмеченным в декабре 2016 года, индекс расположен на 6 процентов ниже. В сравнении же с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен на 114 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью.