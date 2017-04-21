Бюджетная стратегия сферы культуры: подъем уровня заработной платы и две важные реформы

Направления государственной бюджетной стратегии на период с 2018 по 2021 годы обеспечат рост заработных плат работников культуры. На подходе система поддержки деятельности по интересам, а также долгожданная реформа охраны памятников старины, сообщает Министерство культуры.

В среду, 19 апреля, Кабинет правительства согласовал государственную бюджетную стратегию (ГБС) до 2021 года. О достигнутом на переговорах министр культуры Индрек Саар рассказал в общих чертах, что благодаря согласованным направлениям повысится благосостояние жителей, будь то работники культуры, участники культурных мероприятий, владельцы памятников или семьи с детьми. "Направления, по которым достигнуты договоренности на четыре года, четко обращены лицом к людям", — заверил министр Саар.

Заработная плата работника культуры

В настоящем 2017 году минимальная ставка брутто-зарплаты работника культуры, получающего заработную плату от государства, поднялась до 942 евро в месяц, или на 13,5%, как год назад. Министр культуры подтвердил, что подъем зарплат работников культуры является приоритетом для правительства как при работе с бюджетом за последние годы, так и в процессе бюджетной стратегии в целом.

На период с 2018 по 2021 годы на зарплаты работников культуры предусмотрены дополнительные средства в размере 52 миллионов евро, что позволит повысить минимум, обещанный работникам культуры с высшим образованием.

"Значительное повышение минимальной ставки оплаты труда должно продолжаться, чтобы к 2020 году достичь прогнозируемого уровня средней зарплаты. Это цель, которую мы согласовали с работниками культуры в базовом документе "Основы культурной политики до 2020 года", — отметил Саар. Он добавил, что для поддержания мотивации так же важно заниматься и теми работниками культуры с высшим образованием, получающим зарплату от государства, чья зарплата уже сейчас превышает минимальную ставку, а также работниками, предлагающими опорные услуги.

Внедрение системы поддержки деятельности по интересам

Принятый в Рийгикогу на прошлой неделе закон об изменении "Закона о работе с молодежью" дает самоуправлениям и отраслевым зонтичным организациям основание для выплаты дополнительных субсидий на деятельность по интересам. На поддержку деятельности по интересам в течение четырех с половиной лет выделяется дополнительно 66 миллионов евро. Система субсидий вступит в силу с 1 сентября текущего года.

"Эти дополнительные средства станут очень большой помощью семьям, для детей которых деятельность по интересам может стать, по сути, недоступной роскошью. Дополнительные средства, распределяемые самоуправлениями, обеспечат доступность, многообразие и качество деятельности по интересам. В долгосрочной перспективе важно, чтобы сознательная культурная публика растет в основном именно при осмысленной поддержке деятельности по интересам", — сказал Саар.

Концепцию системы субсидий молодежной деятельности по интересам разработало Министерство культуры, а внедрять ее будет Министерство образования и науки.

Грядет долгожданная реформа охраны памятников старины

Сохранение культурных ценностей — конституционная задача государства, но приблизительно четверть строительных памятников Эстонии находится в плохом или аварийном состоянии. Для улучшения ситуации необходимо от контролирующей охраны памятников старины перейти к вовлекающей охране памятников старины, что означает, в числе прочего, принятие и внедрение нового "Закона об охране памятников старины".

Решением Правительства в 2019 году будет начата реформа охраны памятников старины, в бюджетной стратегии на это предусмотрено в общей сложности 4,2 миллиона евро.

Министр Саар сказал, что законопроект устанавливает особые условия для охраны памятников старины, а заниматься организацией надзора и нести соответствующие расходы будет государство. Для этого в государственной бюджетной стратегии начиная с 2019 года каждый год было предусмотрено 1,4 миллиона евро. "Особенно важна гибкость. Очень просто запрещать, делать предписания и назначать владельцам штрафы, но всемирный опыт показывает, что профилактика и консультирование являются более предпочтительными как для государства, так и для владельцев", — сказал Саар.

Проведение реформы охраны памятников старины означает разнообразные изменения порядка работы как в сотрудничестве с музеями, так и в самом Департаменте охраны памятников старины, который станет осуществлять руководство консультационной деятельностью и другими формами сотрудничества.

Дополнительные темы

В государственной бюджетной стратегии предусмотрены дополнительные средства на киноиндустрию. Объем основанной на иностранном капитале программы поддержки производства фильмов и сериалов "Film Estonia" увеличится вдвое, т.е. до 2 миллионов евро в год. Также увеличится поддержка производства отечественных фильмов на 350 000 евро в год.

Также в соглашении о бюджетной стратегии была гарантирована реконструкция Стадиона "Калев" и завершение строительства Центра Арво Пярта. На строительство последнего дополнительно выделено 2,2 миллиона евро, что позволит достроить центр в проектных размерах, чтобы исследование и сохранение наследия композитора полностью проходило в Эстонии. Выделяемые на реконструкцию Стадиона "Калев" 7 миллионов евро обеспечат, что юбилейный праздник танца 2019 года пройдет на приведенном в порядок стадионе с новыми возможностями для проведения постановок.