Бюджет Таллинна принят. Каковы его приоритеты?

На заседании горсобрания был принят бюджет Таллинна на 2018 год, который обеспечит рост заработной платы в сфере городского образования, культуры, работы с молодежью, а также в социальной сфере, сообщает Raepress.

”Важно отметить что в бюджете Таллинна на 2018 год заложен рост зарплат работников сразу нескольких сфер”, — подчеркнул председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт.

В сфере образования повышение оклада до 1150 евро ждет учителей и опорных специалистов, труд которых оплачивается из городского бюджета. Дополнительные средства также будут выделены на повышение зарплат школьных секретарей, дневных охранников и гардеробщиков.

В сфере работы с молодежью будет установлен нижний предел зарплаты городских молодежных работников, он составит 900 евро. Для корректировки зарплат городских работников учреждений социального обеспечения предусмотрено выделить дополнительно 10%.

Также и в сфере культуры будет обеспечен рост заработных плат работников культурных учреждений: минимальная зарплата работников, занимающих должности, требующие высшего образования, поднимется до 1150 евро. Однако и остальных работников этой сферы ожидает рост зарплат до 7,5%, перечислил Кылварт вступающие в силу с нового года изменения.

Городской бюджет на 2018 год был принят 14 декабря на заседании Таллиннского горсобрания. При его составлении исходили из ”Таллиннской стратегии бюджета на 2018-2021 гг.”, стратегии ”Таллинн 2030” и плана развития города на 2014-2020 гг., а также из закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления.

В соответствии с проектом бюджета города на 2018 год, общий объем доходов и расходов составит 683 010 614 евро, что на 6 459 676 евро, т.е. на 1% больше запланированного в дополненном бюджете на 2017 год.

Запланированный общий объем доходов города на 2018 год составляет 648 081 682 евро. Из них 67,5% составят доходы с налогов: 65,7% государственных налогов и 1,8% местных налогов. Основной доход города составит налог с частного лица в сумме 400 100 000 евро, земельный налог — 25 730 000 евро, 76 128 309 евро поступит от продажи товаров и услуг городских учреждений, пособия от государства и других институций составят 93 199 352 евро, внешнее финансирование — 28 518 004 евро, наконец, софинансирование внешних проектов от частных партнеров составит 1 781 553 евро.

На накладные расходы Таллинна в 2018 году запланировано 549 100 526 евро, что на 6% больше, чем в дополненном бюджете на 2017 год. Среди накладных расходов наибольшую часть составляют расходы на сферу образования (32%), на общественный транспорт (17%) и на сферу социального обеспечения (10%).