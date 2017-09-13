Бюджет Эстонии на 2018 год будет рекордным в истории государства

Доходы и расходы государственного бюджета Эстонии на 2018 год превысят 10 млрд евро — данный объем станет рекордным за всю историю государства, заявил накануне вечером премьер-министр Юри Ратас.



Обсуждение бюджета продолжится сегодня утром на кабинетном совещании правительства.

По словам Юри Ратаса, правительство будет продолжать проводить ответственную бюджетную политику независимо от ускорения экономического роста, передает rus.err.ee.

Премьер добавил, что долговая нагрузка правительственного сектора снизится, а налоговое бремя в ближайшие годы останется на прежнем уровне.

Готовый проект государственного бюджета на 2018 год будет передан на обсуждение в Рийгикогу в конце сентября.