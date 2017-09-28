Бюджет 2018 года на культуру подчеркивает ценность работников культуры и спорта

Правительство Республики одобрило проект государственного бюджета на 2018 год. В проекте бюджета Министерства культуры на следующий год предусмотрено повышение заработной платы для работников культуры и тренеров для молодежи, также расширяется круг лиц, получающих зарплату писателя и художника. Предстоят также и другие долгожданные инвестиции, сообщает Министерство культуры.

По словам министра культуры Индрека Саара, бюджет на следующий год впервые позволит поднять минимальную ставку брутто-зарплаты работника сферы культуры с высшим образованием или работающего на должности, требующей высшее образование, выше границы в одну тысячу евро до 1150 евро. На 7,5 процента будет увеличен и фонд заработной платы работающих в сфере культуры людей, входящим в число опорного персонала, или работников культуры с высшим образованием, чьи доходы превышают минимальный размер брутто-зарплаты.

"За три года Министерство культуры повысило минимальную зарплату на 419 евро, выполняется цель министерства к 2020 году поднять среднюю месячную заработную плату работника культуры на средний по Эстонии уровень", - отметил министр.

Министр добавил, что в 2018 году также будет расширен круг лиц, получающих зарплату писателя и художника. Обе творческие сферы получат деньги для зарплат трем творческим деятелям, что обеспечит заработную плату и социальные гарантии высококлассным профессионалам свободной профессии.

Министерство культуры увеличит и фонд заработных плат для тренеров молодежи, начиная с 5 категории, что позволит повысить минимальную зарплату тренеров с прежних 637 евро до 850 евро в месяц.

Думая об организаторах культурных и спортивных мероприятий, с нового года впервые запускают система субсидионной помощи, которая предлагает поддержку при организации проходящих в Эстонии и оказывающих положительное экономическое влияние международных культурных и спортивных мероприятий. На новую систему в следующем году запланировано 2 миллиона евро.

В следующем году увеличится и поддержка Эстонскому институту кино на 350 000 евро, а объем бюджета Film Estonia увеличится в два раза и до 2 миллионов евро в год.

Из бюджета будут финансироваться также различные важные объекты культуры и спорта, - все они давно уже ждут инвестиций.

Здания Таллиннского городского театра будут приведены в порядок, будет построен новый просторный зал. В бюджете 2018 года на проектирование комплекса зданий запланировано 700 000 евро. Театр будет приведен в порядок в сотрудничестве государства и города. На реновацию певческой арки Певческого поля у министерства запланировано 330 000 евро, она также будет приведена в порядок в сотрудничестве с городом Таллинн. В реконструкцию Центрального стадиона "Калев" государство вложит 3 миллиона евро, столько же город Таллинн. Новое здание центра Арво Пярта будет завершено в следующем году, на эти цели Министерство культуры в будущем году выделит 3,7 миллиона евро.

Спортивный центр Кяэрику будет превращен в современный тренировочный центр, на эти цели в бюджете запланировано 3,8 миллиона евро.