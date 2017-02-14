Быть или не быть? Государство ищет альтернативу высокому забору вокруг Rail Baltic

Министерство экономики и коммуникаций вместе с Департаментом технического надзора и Министерством и Департаментом окружающей среды объявляют тендер на поиск альтернативы ограждению трассы Rail Baltic. Возможные для Эстонии решения должны быть представлены к декабрю, пишет Eesti Päevaleht.

По словам эксперта Департамента технического надзора Яака Симона, различные стороны сошлись во мнении, что ограждение железной дороги забором может повредить окружающей среде, поэтому перед принятием окончательного решения необходимо все тщательно взвесить.

„В ходе работы над проектом мы пытаемся найти решения, которые оказывали бы минимальное воздействие на окружающую среду. С возможным последствиями мы считается в максимально возможном объеме”, — заверил он.

В качестве возможных решений рассматривается установление на поездах и трассах датчиков, оповещающих о нахождении поблизости животных; выкорчевка деревьев на находящихся в непосредственной близости к железной дороге территориях с целью расширить животным обзор и предоставить время на оценку ситуации, чтобы они не были вынуждены принимать решение о переходе дороги непосредственно у ее края; снижение поездом скорости на т. н. ”опасных отрезках”; сезонное снятие ограждений, например, на период гона или ухода потомства из стаи, и прочее.

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Согласно исходному заданию, наряду с теоретическими решениями необходимо провести и их испытания на уже построенном отрезке железнодорожного коридора.

Согласно нынешнему плану, примерно через каждые десять километром трассы Rail Baltic будут возведены экодуки, призванные обеспечить крупным животным безопасный переход через железную дорогу. Однако, для того, чтобы звери стали ими пользоваться, необходимо все сделать грамотно. Критики приводят в пример ”пробный” экодук на шоссе Талллин-Тарту, которым животные якобы пользуются не очень охотно.

Возведение забора высотой в два с половиной метра по обе стороны железной дороги необходимо, чтобы ни люди, ни животные не попали под едущий со скоростью 240 км/ч поезд. Тем не менее, ограда разделит природу Эстонии надвое и часть животных останется в изоляции, что приведет к ослаблению популяции. Также возможны изменения в экосистеме, которые могут означать негативные изменения и для человека. Так, возможное уменьшение популяции парнокопытных может привести к активизации волков, которые будут чаще нападать на домашний скот.