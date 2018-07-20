Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов. Зачем?

Британский производитель одежды и аксессуаров класса люкс Burberry в прошлом году сжег непроданную продукцию на 28,6 млн фунтов стерлингов. Это было сделано ради защиты бренда. Стоимость уничтоженных товаров в прошлом финансовом году оказалась на 6% больше, чем годом ранее.

Производители модной одежды уничтожают оставшиеся невостребованными вещи, чтобы их не украли и не продали по цене ниже рыночной.

В Burberry сообщили, что сожжение товаров было произведено безопасным для окружающей среды способом. При этом в компании отметили, что прошлый год был необычным, потому что после подписания сделки с американской компанией Coty пришлось уничтожить много парфюма.

Coty подготовит новую линию духов, поэтому Burberry пришлось уничтожить свою старую продукцию на 10 млн фунтов.

Сейчас Burberry находится в процессе обновления своей продуктовой линейки. Этот процесс предполагает продвижение бренда на более высокий уровень, закрытие магазинов, находящихся вне "стратегических" точек, и открытие "Центра передовых технологий", который уже занимается производством люксовых кожаных изделий.

Компания также сократила расходы, что привело к росту прибыли. В финансовом году, окончившемся 31 марта, прибыль Burberry выросла на 5% и составила 413 млн фунтов стерлингов. Объем продаж при почти не изменился, составив 2,7 млрд фунтов.