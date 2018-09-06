Burberry решила не сжигать непроданный товар. Компания нашла другой выход

Британский производитель одежды и аксессуаров класса люкс Burberry объявил, что прекращает практику сжигания непроданных товаров.

В июле этого года стало известно, что в Burberry в 2017 году сожгла вещей на сумму 28 миллионов фунтов. Это было сделано из опасений, что непроданные товары могут быть украдены и проданы по цене ниже рыночной, однако защитники окружающей среды обрушились на компанию с резкой критикой.

В компании тогда отметили, что прошлый год был необычным, потому что после подписания сделки с американской компанией Coty пришлось также уничтожить много парфюма.

Burberry также намерена перестать использовать натуральный мех для производства изделий и изъять из оборота существующие меховые коллекции. В настоящее время компания использует мех кролика, лисы, норки и азиатского енота.

В зоозащитной организации PETA приветствовали такое решение.

"Модные дома, не желающие следовать веяниям времени и прислушиваться к общественному мнению в том, что касается использования натурального меха, похожи на язвы, — сказали в PETA. — Если они хотят соответствовать меняющейся индустрии моды, то должны перестать использовать украденный у животных мех для своих пальто, воротников и манжетов. Иного выбора у них нет".

Вторая жизнь обрезков



В Burberry говорят, что уже начали перешивать, перерабатывать или отдавать на благотворительность непроданные товары и намерены развивать эту практику.

В прошлом году модный гигант начал сотрудничать с компанией Elvis & Kresse, производящей модные аксессуары из переработанных отходов.

Ожидается, что в ближайшие пять лет Burberry сможет предоставить своему новому партнеру 120 тонн обрезков кожи, которые обретут новую жизнь.

Кроме того на основе компании создана специальная исследовательская группа, которая вместе со специалистами из британского Королевского колледжа искусств займется изучением и внедрением в производство новых видов экологически безопасных материалов.

"Современная индустрия роскоши подразумевает большую социальную ответственность и ответственность перед экологией, — заявил исполнительный директор Burberry Марко Гоббэтти. — Убежденность в этом — основа нашей работы в Burberry и ключ к нашему процветанию в будущем".