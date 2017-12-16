16.12.2017, 11:45

Бум в строительном секторе влияет на весь рынок недвижимости

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rus.delfi.ee
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Ehitamine Tallinnas
Ehitamine TallinnasFoto: Priit Simson

Происходящий на строительном рынке неконтролируемый рост цен и огромная нехватка рабочей силы начали оказывать влияние и на рынок недвижимости.

Это находит отражение в том, что все чаще откладывается возведение более дешевых многоквартирных домов, и строительство частных домов практически застопорилось, сообщает Pindi Kinnisvara в своем пресс-релизе.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам сказал, что проявившиеся еще весной первые признаки надвигающейся угрозы оказались верными. ”Рост цен на строительство, составивший почти 20%, и проблемы с поисками квалифицированной рабочей силы настолько углубились, что стали оказывать непосредственное влияние также и на сектор недвижимости, поскольку все ранее составленные бизнес-планы попросту не действуют”, — сказал он. — Если, например, остаток более дешевых новых квартир на городских окраинах сокращается до показателей ниже критических пределов, то это оказывает прямое воздействие на резкий скачок цен на рынке вторичной недвижимости, что с учетом установившейся в настоящее время на рынке стабильности, безусловно, не является хорошей новостью. В свою очередь, эти изменения повлекли за собой повышение продажных цен и на другие квартиры, что способствует возникновению новых волн резкого подъема”, — заключил Удам.

Он также добавил, что второй большой проблемой станет отказ от договоров на строительном рынке. ”Все зависит от того, у какой из сторон нервы окажутся крепче, однако желания отказаться уже поступали с обеих сторон. То заказчик видит, что строитель не в состоянии выполнить обещания, то сам строитель чувствует, что заключенный год назад договор на строительство в сложившихся на сегодняшний день условиях становится для него слишком ущемляющим, поэтому дешевле заплатить неустойку, нежели продолжать мучиться дальше”, — пояснил он.

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