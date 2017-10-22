”Булку купил — и жизнь продолжается”. Читатели — о преимуществах и недостатках мелких магазинчиков

Rahva Hääl (эстоноязычная версия ”Я — журналист” — прим. ред.) обратился к читателям с призывом поделиться мнением: нравятся ли им маленькие магазинчики — противоположность крупным торговым центрам? Есть ли такие в их районе? И вот что ответили откликнувшиеся:

”К счастью, у нас у дома есть один крохотный магазинчик. Идешь покупаешь с прилавка, спрашиваешь, тебе — отвечают, атмосфера свободная и приятная. Не надо далеко тащиться и заводить машину. Всю корзину не купишь, но вещи первой необходимости — да: булку, сигареты, пиво, детям — мороженое и т.д. Все по той же цене, что и в большом магазине размером со стадион. В большом магазине устанешь бегать, на вопросы отвечают русские барышни лишь ”Чё те надо?”.

”Маленький магазинчик лишь заполняет дырку: если что-то внезапно отсутствует. В этот момент тебя не волнует, стоит ли булка 49 или 79 центов. За пять минут булку купил — и жизнь продолжается. В большой магазин едешь на машине, ищешь место на парковке, минуту идешь до магазина, берешь тележку, ездишь меж полками и потом — все в обратном порядке. Тратишь свои полчаса. Если во время ужина заметил, что на утро нет необходимого продукта, а пиво уже пригублено, кто в магазин-то поедет?”.

”Не всегда так, что в подвальном магазинчике все фантастически дорого. Цена взвинчена, когда владелец сам не за прилавком. Тогда действительно в какой-то момент настанет банкрот. В остальном мире многие такие магазинчики — семейные фирмы, и хорошо справляются”.

”У нас на селе маленький магазинчик дыры не заполняет. Если что-то внезапно кончается — обнаруживаешь, что хлеба нет, или вдруг упаковка сливок понадобилась — должен помнить, что сливки привозят во вторник, и к среде их нет, четверг — хлебный день, а новый завоз — через два дня и т.д. Если прозеваешь, когда какая машина что привозит, и свое не ухватишь — останешься с носом. Толку от этого магазина? Приезжая в деревню под конец недели, никогда не знаешь, чего или сколько еще осталось на прилавке. Все же на всякий пожарный закупаешь всякого в городе”.

”Общаясь в день с 50-70 людьми, работая в большом коллективе, каждый день — по 10-12 часов, после работы хочется побыстрее домой или заниматься запланированными делами, а не тратить время и нервы, толкаясь меж людьми из-за двух вещей. Зачастую необходимы повседневные вещи: хлеб, булка, молоко или что-то такое; и очень удобно купить по-быстрому, не тратя много времени в продуктовом. Поход в крупный магазин — это целое мероприятие: требуется больше времени и денег, чем надо бы”.