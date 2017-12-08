Бухгалтеры и предприниматели с волнением ждут новую налоговую систему, ведь все шишки посыпятся на них

Изменения в расчете не облагаемого подоходным налогом минимума вызывают у людей много вопросов, за ответами на которые они идут к бухгалтерами и начальству, пишет Eesti Päevaleht.

Работники требуют от бухгалтеров исчерпывающих ответов, в связи с чем их ответственность и нагрузка возрастают. По словам представителей Собрания бухгалтеров Эстонии, народ обвиняет в сопутствующей изменениям неразберихе в первую очередь именно их.

Член правления Vallaste ja Partnerid OÜ Кристи Вийдинг отмечает, что бухгалтеру зачастую трудно дать совет конкретному человеку, поскольку для этого нужно знать все его данные, вплоть до количества детей. ”Сложно разослать всем работникам или клиентам одно общее письмо, поскольку разъяснения должны быть индивидуальны”, — говорит она.

В крупных предприятиях связанную с изменениями работу выполнит программа, а вот мелким фирмам, которые до этого сами занимались расчетом зарплат, вероятно, придется закупать услугу.

Сложно будет и таким предприятиям, как Viru Keemia Grupp (VKG), где сумма ежемесячной зарплаты работников варьируется в зависимости от смен и разных доплат, в связи с чем работникам сложно рассчитать свою годовую прибыль, и с большой долей вероятности многих весной следующего года после заполнения налоговой декларации ждет неприятный сюрприз в виде требования по доплате.

”Гнев ведь в первую очередь обрушивается на рабочем месте”, — говорит председатель правления VKG Ахти Асманн. Так, во избежание неразберихи предприятию пришлось провести в ноябре и декабре около 20 инфодней, в которых приняло участие около 500 человек. ”Все это происходит за счет рабочего времени, но общую сумму расходов я назвать не возьмусь. Поскольку у нас работает много получающих пенсию по старости на льготных условиях, то боюсь, что полностью избежать путаницы не удастся”.

Директор по персоналу Circle K Eesti Маарика Лембер также говорит, что многие люди не способны адекватно спрогнозировать свои доходы и работодатели должны быть готовыми к шквалу обращений весной следующего года. ”В случае обнаружения неприятностей человек обратится в первую очередь к работодателю, поскольку именно он выплачивает зарплату. Люди не особо осознают, что не облагаемая подоходным налогом часть высчитывается на основании предоставленной самим работником информации и его вклада”, — отмечает она.

В итоге выиграют те, чей доход укладывается в 500 евро, а жертвами самой большой неразберихи станут те, кто получает от 1200 до 2100 евро. По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации малых и средний предприятий Райво Алтметса, тут и кроется первая проблема для предпринимателей, ведь именно они должны будут покрыть потери в зарплате для этих работников. ”Многие фирмы так и делают. Бюрократии стало больше. Бухгалтеры уже спрашивают у людей, в каком размере высчитывать для них подоходный налог, но люди не знают, так как не понимаю новой системы. Пустая трата времени всех сторон”, — резюмирует он.