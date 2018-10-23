23.10.2018, 19:01

Будущие водители могут получить возможность сдавать экзамены на машине своей автошколы

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экзаменационные авто Toyota заменят на Opel
rus.delfi.ee
EST
Будущие водители могут получить возможность сдавать экзамены на машине своей автошколы
Foto: Arno Mikkor

Поправки к постановлению о порядке проведения экзамена на категорию B, которые на данный момент ожидают подписи министра, приведут с нового года к ряду изменений.

Так, в случае принятия поправок ходатайствующие о правах получат возможность сдавать государственный экзамен по вождению на автомобиле своей автошколы, пишет Accelerista.

При этом департамент шоссейных дорог продолжит принимать экзамены на своих автомобилях, которые оснащенны должным образом, в том числе записывающими устройствами. На протяжении долгих лет в качестве экзаменационных машин использовались автомобили марки Toyota. С весны следующего года на смену им постепенно придут Opel Astra.

При регистрации на экзамен в электронной среде при выборе машины в качестве первого варианта будет предлагаться маркая, на которой человек ездил в автошколе (данные будут передаваться Департаменту шоссейных дорог самими школами).

Автошколы в свою очередь также попытаются облегчить ученикам жизнь и использовать модели, схожие с теми, что используются на экзаменах.

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