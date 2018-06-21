21.06.2018, 18:20

Будущее планируемого целлюлозного завода: инвесторы обсудят следующие шаги в ближайшие недели


rus.delfi.ee
EST
Будущее планируемого целлюлозного завода: инвесторы обсудят следующие шаги в ближайшие недели
Foto: Argo Ingver

В связи с решением правительства, которое было принято сегодня 21 июня 2018 года, о прекращении государственной особой планировки строительства завода по рафинированию древесины и о непроведении связанных с ним исследований и оценки влияния, собственники примут решение о будущем этапа исследования и анализа в начале июля, сказано в пресс-релизе.

По словам члена правления Est-For Invest Маргуса Кохава, решение правительства о прекращении государственной особой планировки ставит основателей в новую ситуацию. ”Примем решение правительства к сведению. Инвесторы, которые являются инициаторами этого предприятия, соберутся на первой неделе июля. До этого мы ждем дополнительную информацию о решении министра государственного управления и предложении о процессе окончания планировки”, — сказал Маргус Кохава и добавил, что собственники будут готовы комментировать следующие шаги об этапе исследования и анализа после встречи инвесторов.

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