Будущее Кейлаской больницы под вопросом из-за налоговой задолженности в 700 000 евро

По состоянию на 15 июля текущего года общий налоговый долг фонда PJV Hooldusravi составляет 710 236 евро, причем за последние полгода долг вырос на 100 000 евро, передает rus.err.ee со ссылкй на "Актуальную камеру".

По словам руководителя фирмы Андерса Цахкны, столь крупная задолженность по подоходному, социальному налогу и прочим выплатам возникла в результате неудачной реализации европейского проекта.

Он пояснил, что новое руководство Кейлаской больницы создало 200 стационарных мест, 85% из которых должны были быть заполнены, но заказ Больничной кассы оказался недостаточным.

По сообщению Налогово-таможенного департамента, с медучреждением составлен ежемесячный график выплат, согласно которому текущая задолженность должна быть погашена к 3 апреля 2019 года.

В начале июня Центральная криминальная полиция задерживала Андерса Цахкна и еще двоих мужчин по подозрению в мошенничестве на общую сумму более 3,9 млн евро.