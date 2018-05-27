27.05.2018, 11:20

Будущее где-то рядом: скоро дефибрилляторы можно будет доставлять дроном

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rus.delfi.ee
EST
Будущее где-то рядом: скоро дефибрилляторы можно будет доставлять дроном
Foto: Telia Eesti

На встрече министров Северных стран, которая состоялась на этой неделе в Швеции, Telia Company продемонстрировала технологические решения будущего. Одно из них — доставка дроном дефибриллятора для экстренного спасения жизни.

На этой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен встретился со своими скандинавскими коллегами, чтобы обсудить вопросы внутренней и внешней политики, а также другие важные темы, в том числе вопросы, связанные с дигитализацией общества.

В неофициальной части встречи министрам продемонстрировали возможности нового поколения связи 5G, в частности, как с ее помощью можно будет спасать жизни.

В Швеции ежегодно регистрируется примерно 6000 внезапных смертей, происходящих вне больничных стен, реанимировать удается лишь 10% человек, попавших в критическое состояние за пределами медицинского учреждения. Если не приступить к реанимационным процедурам в течение трех минут после остановки сердца, вероятность выжить составляет 70%.
Telia в сотрудничестве с Ericsson и Каролинской университетской больницей продемонстрировали, как дроны, работающие на базе технологии 5G могут быть использованы для сверхбыстрой доставки дефибрилляторов — в четыре раза быстрее, чем успевает приехать машина "скорой помощи".

По словам представителя Каролинской больницы, широкое распространение такого способа доставки может спасти множество жизней. На сегодня успешно проведены несколько тестовых полетов, однако правила по обеспечению воздушной безопасности осложняют одновременное использование нескольких дронов. В данный момент специалисты занимаются поиском решения этой проблемы.

Управление дронами производится посредством 5G. В ситуации, когда в воздухе одновременно находятся тысячи дронов, крайне важно иметь надежное и контролируемое решение по управлению этой техникой. По словам вице-президента Telia Company Габриэлы Стиф Семан, сеть 5G позволяет разработать решения по управлению дронами, которые в режиме реального времени будут общаться с системами, ответственными за управление воздушным движением.

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"5G открывает возможности для создания множества новых технических решений, доставка дронами дефибрилляторов лишь одно из них. Решение, которое спасает жизни, демонстрирует наше стремление задействовать технологию в критически важных областях", — пояснила Семан.

Для того, чтобы доставка аппаратуры дронами стала повседневной реальностью, придется преодолеть множество препятствий, связанных с различными регуляциями.

"В основном эти препятствия связаны с сертификацией дронов и регистрацией в государственных и международных органах управления воздушным сообщением, — сказала Семен. — В Европейском союзе эта тема уже на повестке дня, но мы считаем, что Северные страны должны взять на себя ответственность за скорейшее решение этого вопроса. В этой сфере мы способны стать первопроходцами на европейском рынке".

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