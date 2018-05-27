Будущее где-то рядом: скоро дефибрилляторы можно будет доставлять дроном

На встрече министров Северных стран, которая состоялась на этой неделе в Швеции, Telia Company продемонстрировала технологические решения будущего. Одно из них — доставка дроном дефибриллятора для экстренного спасения жизни.

На этой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен встретился со своими скандинавскими коллегами, чтобы обсудить вопросы внутренней и внешней политики, а также другие важные темы, в том числе вопросы, связанные с дигитализацией общества.

В неофициальной части встречи министрам продемонстрировали возможности нового поколения связи 5G, в частности, как с ее помощью можно будет спасать жизни.

В Швеции ежегодно регистрируется примерно 6000 внезапных смертей, происходящих вне больничных стен, реанимировать удается лишь 10% человек, попавших в критическое состояние за пределами медицинского учреждения. Если не приступить к реанимационным процедурам в течение трех минут после остановки сердца, вероятность выжить составляет 70%.

Telia в сотрудничестве с Ericsson и Каролинской университетской больницей продемонстрировали, как дроны, работающие на базе технологии 5G могут быть использованы для сверхбыстрой доставки дефибрилляторов — в четыре раза быстрее, чем успевает приехать машина "скорой помощи".