30.12.2017, 16:20

Будьте внимательны и осторожны: завтра — один из самых опасных дней для вашего телефона

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

По статистике, 31 декабря и 1 января относятся к наиболее опасным датам в году с точки зрения утери и кражи телефона, ведь праздник отмечают все, значится в пресс-релизе.


Как сообщает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, пик утерь и краж телефонов традиционно приходится на Яанов день и Новый год — об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные.

”Чаще всего мобильные устройства пропадают в местах большого скопления народа: на площадях (в Таллинне — это в первую очередь Вабадузе вяльяк), на улицах, в барах, а нередко и в такси”, — предупреждает С. Селиов и советует перед выходом из дома в праздничные дни сделать копию данных, хранящихся в телефоне.

”Не держите телефон в заднем кармане брюк. В толчее, да еще под грохот петард и салютную канонаду вы можете даже не заметить его пропажу. Ну а если такая беда всё же случится, попытайтесь определить приблизительное местонахождение телефона с помощью мобильного приложения типа find my phone. Зачастую телефоны роняют в подпитии, а то и забывают где-то в сугробе. Тут главное — начать поиски по горячим следам. Пропажа, скорее всего, найдется, а ее владелец отделается лишь легким испугом”, — отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Если телефон украли, то об этом необходимо сразу же уведомить своего оператора. ”И сделать это надо как можно быстрее. Оператор немедленно закроет SIM-карту, все услуги — и вы избежите нежелательных расходов”, — напоминает С. Селиов.

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