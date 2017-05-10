Будьте бдительны! Сжигание прошлогодней травы может влететь в копеечку

В последние дни по всей Эстонии произошли десятки пожаров из-за прошлогодней травы, в которых потребовалось вмешательство спасателей. If Kindlustus напоминает, что намеренное сжигание прошлогодней травы запрещено круглогодично и, разводя костёр, необходимо соблюдать предназначенные для этого требования.





По словам руководителя отдела рассмотрения имущественных ущербов If Kindlustus Пирет Йыхвик, страховщик покрывает ущерб имуществу, возникший из-за сжигания прошлогодней травы, если ущерб застрахованному нанесён третьим лицом. Если же застрахованный сам незаконно поджёг траву и из-за этого, например, загорелся его дом, то страховая фирма данный ущерб не возмещает.

Также подчернула Йыхвик, что возгорание травы происходит не только из-з намеренного поджога прошлогодней засохшей травы, но чаще из-за неосторожного разведения костров. От летящих из костра горящих искр может очень легко загореться как здание, так и почва.

„Если при разведении костра соблюдены меры предосторожности, то при наличии страхования жилья, страховая фирма возмещает нанесённый дому ущерб. Если из-за костра загорится, например, соседний дом, то в дополнение к страхованию жилья необходимо наличие страхования ответственности.” — пояснила Йыхвик.

По словам Йыхвик, самые крупные ущербы по страхованию жилья за последние год, начавшиеся из-за разведения костра, достигали 175 000 евро.

Краткое изложение требований по разведению костра:

1) При разведении костра меньше метра в диаметре, кострище должно находиться по меньшей мере в 8 метрах от любых зданий и в пожароопасное время в 10 метрах от леса.

2) При разведении костра более метра в диаметре и публичного костра, кострище должно находиться по меньшей мере в 15 метрах от любых зданий и в пожароопасное время в 20 метрах от леса.

3) Место для разведение костра должно находиться на невозгораемой поверхности и должно быть окружено камнями или другим невозгораемым материалом. Вокруг костра по крайней мере 0,5 метров пространства должно быть отчищено от сухой растительности, веток и прочих горючих материалов.

4) Если поблизости есть здание, лес или легко возгораемая почва, при разведении костра ветер не должен превышать 5,4 м/с.

5) Костёр нельзя оставлять без присмотра и рядом должно находиться первичное средство тушения, например, ведро с по крайней мере 10 л воды.

6) После разведения огня остатки горения необходимо полностью остудить, залить водой или присыпать песком или другим подходящим средством.