Будьте бдительны! Мошенники рассылают от имени Netflix фейковые письма

Веб-констебль Маарья Пунак предупреждает в Facebook о письмах, которые мошенники рассылают от имени Netflix.

”Выглядит как обычное сообщение, но предназначается для того, чтобы получить данные кредитной карты получателя”, — пишет Пунак.

Она призывает ни в коем случае не нажимать на приведенную в письме ссылку, а пойти на официальный сайт Netflix, залогиниться и проверить, действительно ли ваши данные нуждаются в обновлении.

Если же пройти по лжессылке, откроется фейковая страница фирмы, где пользователя попросят ввести пароль, а затем данные кредитной карты.

