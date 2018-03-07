07.03.2018, 07:50

Будет ли тепло Европе без украинского транзита российского газа?

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Deutsche Welle
EST
Leedust imporditud gaas moodustas märtsis 18 protsenti gaasi koguimpordist.
Leedust imporditud gaas moodustas märtsis 18 protsenti gaasi koguimpordist.Foto: Taavi Arus

Возможное прекращение поставок газа в Европу из России через Украину затронет в основном Балканы. Но первой озабоченность конфликтом выразила ФРГ, менее зависимая от украинской трубы.

Очередной газовый спор между Россией и Украиной не оставил в стороне Евросоюз. Наученный опытом предыдущих конфликтов 2006 и 2009 годов, Брюссель не стал ждать худшего сценария — прекращения транзита российского газа по территории Украины в Европу — и уже предложил свою помощь в урегулировании спора. Обеспокоенность ситуацией выразили и в Берлине, направив обеим сторонам четкий месседж: "Германия надеется, что Украина и Россия будут надежными партнерами в газоснабжении". Такое заявление сделал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Берлин обеспокоен, но опасность остаться без газа ему не грозит

Многие могут подумать, что Германия преследует, прежде всего, собственные интересы — не оставить немцев без российского газа в пик морозов. Ведь поставки "Газпрома" действительно важны для ФРГ. Идут они не только по украинским трубопроводам, точнее говоря, по ним в меньшей степени, чем по другим. "Если мы посмотрим на динамику последних лет, то большая часть газа, который был использован в Германии, был доставлен сюда по трубопроводам "Ямал-Европа" и "Северной поток", — объясняет эксперт Немецкого фонда Маршалла (The German Marshall Fund of the United States, GMF) Йорг Форбриг. — Именно поэтому транзит российского газа через Украину играет меньшую роль по крайней мере для немецкого рынка и немецких потребителей".

В прошлом году ФРГ импортировала рекордный объем российского газа — 53 миллиарда кубометров. Какая именно его часть была доставлена через украинскую газотранспортную систему (ГТС), сложно подсчитать из-за интегрированности немецких газопроводов с газопроводами в соседних странах и диверсификации поставок газа, однако эти поставки (через Украину. — Ред.) значительно снизились, заверяет Форбриґ. В частности, в прошлом году, по данным "Нафтогаза Украины", через украинскую ГТС в целом в направлении Европы прошло до 93 миллиардов кубометров газа из РФ. Хотя по транзитному контракту между Украиной и Россией "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов.

Вместе с тем пропускная способность газопроводов "Ямал-Европа" и "Северного потока" составляет соответственно 33 и 55 миллиардов кубометров газа в год. То есть, оба газопровода вместе могут и сегодня покрыть растущие потребности Германии, даже без "Северного потока-2". Кроме того, на поставки из РФ приходится всего 40 процентов газа, потребляемого в Германии. Значительную часть "голубого топлива" она закупает у Норвегии и Нидерландов.

Более того, в ФРГ есть крупные газохранилища, которые могут обеспечить ей автономное существование в течение не менее полугода в случае остановки поставок. Так что благодаря диверсификации поставщиков, а также из-за наличия газохранилищ приостановление транзита российского газа через Украину не затронет Германию.

Кому готовиться к морозам?

Из истории предыдущих газовых конфликтов Украины и России известно, что больше всего от остановки транзита через украинскую ГТС страдают государства на Балканах — Болгария, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония. "Это страны, которые почти полностью обеспечиваются российским газом, идущим через Украину, и они прежде всего и больше всего пострадают", — указывает Йорг Форбриг. В отличие от Германии, у этих стран нет альтернативных путей поставок российского топлива.

Именно поэтому конфликт вокруг украинского транзита — это головная боль, скорее, в целом для европейцев, чем исключительно для немцев. "Политика, которую проводит Европа много лет ради уменьшения зависимости от газа, — диверсификация, Энергетический союз, усиление позиций тех стран, которые зависят от импорта газа из России путем диверсификации их импорта, расширение сферы применения возобновляемых источников энергии — свидетельствует о том, что потребление газа со временем снизится. И именно в Европе такие мероприятия форсируются", — отмечает глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert).

Почему Берлин вмешался?

Впрочем, Йорг Форбриг полагает, что поставки газа из России в Европу не снизятся. Наоборот, по меньшей мере в Германию они будут только расти, уверен эксперт. Ведь, во-первых, российский газ для ФРГ гораздо дешевле всех других возобновляемых энергоносителей. А во-вторых, "голубое топливо" чище угля и нефти. Кроме того, отказ от ядерной энергетики еще сильнее подталкивает Германию к использованию газа.

Именно поэтому бесперебойные и диверсифицированные поставки по уже существующим газопроводам важны для Берлина. И пик морозов — не лучшее, с точки зрения Германии, время для очередных споров по поставкам газа, говорят эксперты.

Кроме того, никто не заинтересован в еще одном конфликте между Украиной и Россией. "Российская агрессия против Украины до сих пор не остановлена, несмотря на все попытки Германии. И наименьшее, что нужно сейчас Берлину, — это продолжение конфликта или распространение его на энергетическую сферу, где Европа будет напрямую задействована", — поясняет Йорг Форбриг.

Впрочем, эксперты не думают, что в ближайшее время "Газпром" прибегнет к радикальным действиям и полностью перекроет транзит газа через Украину, как это бывало раньше. "Реакция "Газпрома" имеет политическую окраску, — полагает Клаудия Кемферт. — Заверения со стороны России о приостановлении поставок свидетельствуют о том, что газ снова стали использовать как политическое оружие. Но это не впервые — эту тактику мы наблюдаем уже много лет".

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