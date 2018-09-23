23.09.2018, 09:10

Будь смелым, сделай первый шаг! Rajaleidja призывает учеников участвовать в Дне тени

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rus.delfi.ee
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Ene Ergma töövarjuga. Töövari on Elisabeth Abner 21. keskkoolist
Ene Ergma töövarjuga. Töövari on Elisabeth Abner 21. keskkoolistFoto: Priit Simson

Центр Rajaleidja предлагает ученикам основной школы принять участие в Дне Тени, сообщается в пресс-релизе.

Учащиеся 7, 8 и 9 классов города Таллинн и уезда Харьюмаа могут подать заявку на участие в мероприятии до 30 сентября. В отличие от прошлого года, в этом году предлагается более 500 мест на 262 специальности, то есть у одного специалиста может провести День Тени до 2-3 человек.

День тени "Hüppa üle oma varju" организуется Северо-Эстонским центром Rajaleidja второй год. Мероприятие пройдет 24 октября. Молодые люди смогут получить реальный опыт на рынке труда, а также понять, какие знания, полученные в школе, могут найти свое применение на рабочем месте. Поскольку перед выпускниками основной школы стоит важный выбор, куда пойти учиться: в гимназию или в профессиональное техническое училище, то День тени поможет разобраться в правильности выбора и понять, отвечает ли он ожиданиям ученика. В любом случае, данный опыт поможет в достижении цели и принятии правильных осознанных решений.

Если в прошлом году ученики могли выбирать из 160 различных специальностей, то в этом году, благодаря повышенному интересу работодателей и представителей профессий, количество увеличилось до 262. Всего в мероприятии смогут принять участие 530 ”теней”.

”В этом году мы действительно сотрудничаем с большим количеством предприятий, чем в прошлом. В мире труда много специальностей, которые не очень популярны, потому что мало известны, в связи с этим их реже выбирают. Тем не менее, эти профессии нужны. День тени дает работодателю возможность представить свою работу и ознакомить молодых людей с ее спецификой, а также расширить кругозор и возможность выбора,” говорит карьерный консультант Северо-Эстонского центра Rajaleidja Марья-Лийза Вайксалу.

Регистрация на День Тени открыта до 30 сентября, для этого нужно написать мотивационное письмо и заполнить анкету, где есть возможность указать предпочтения в виде двух профессий. На странице мероприятия Facebook можно получить дополнительную информацию.

"Будь смелым, сделай первый шаг, стань тенью!” — призывает Вайксалу.

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